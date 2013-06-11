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الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها إلى الوجهات الإقليمية الرئيسية

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الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها إلى الوجهات الإقليمية الرئيسية الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها إلى الوجهات الإقليمية الرئيسية

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة عدد رحلاتها المتجهة إلى عمّان والقاهرة وإسلام آباد ومسقط ابتداءً من 15 يونيو من العام الجارى 2013.

وتأتى هذه الزيادة الجديدة فى عدد الرحلات فى إطار جهود الاتحاد للطيران لتوفير تجارب سفر تتسم بالسلاسة للمسافرين من مختلف أنحاء المنطقة وتمكينهم من الاستفادة من كل من الموقع المتميز لإمارة أبوظبى كأحد مراكز الطيران العالمية الرائدة وشبكة وجهات الاتحاد للطيران المتنامية للرحلات البعيدة والفائقة المدى.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات الإضافية، أفاد كيفن نايت، رئيس شئون الإستراتيجية والتخطيط بالاتحاد للطيران، بالقول "مع استمرارنا فى إضافة المزيد من العمق والتنوع والتوسع فى وجهاتنا العالمية الآخذة فى النمو، سوف تواصل الاتحاد للطيران توفير المزيد من خدمات الربط وتحسينها عبر مركزها التشغيلى فى أبوظبى".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى مسقط سوف يرتفع من 20 إلى 23 رحلة أسبوعياً، بما يضمن الربط بصورة أمثل بين العاصمة العُمانية مع شبكة الاتحاد للطيران لمنطقة شمال آسيا وعدد من الوجهات العالمية الرئيسية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر كذلك أن ترفع الاتحاد للطيران عدد رحلاتها إلى القاهرة من 18 رحلة أسبوعياً لتصبح ثلاث رحلات يومياً، وذلك بغرض الاستفادة من سوق الرحلات المتجهة من وجهة لأخرى مباشرة مع تعزيز تدفق المسافرين إلى شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران.

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