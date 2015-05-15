تقرير يؤكد: طفل من كل 10 أطفال يعانى من "فرط النشاط"

وفقاً لتقرير حديث صدر مؤخرا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، فهناك طفل بين كل 10 أطفال ومراهقين يعانى من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، ورغم ذلك قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الباحثة باتريشيا باستور إنه من الصعب استخلاص استنتاجات من هذه البيانات حول أسباب هذه النتائج.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فاضطراب “ADHD” له الكثير من الأعراض منها الارتباك أو التململ، وصعوبة فى التواجد الآخرين، والتحدث كثيراً، والدخول فى دوامة أحلام اليقظة ً، والنسيان الكثير أو فقدان الأشياء.

وفى هذه الدراسة، حلل فريق الباحثين بقيادة باستور نتائج سابقة من الدراسات الاستقصائية عام 2011 و 2012 و 2013 لمعرفة كيفية تشخيص عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 -17 عاماً، الذين يعانون من إضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه “ADHD”.

ووجد الباحثون فى جميع الفئات العمرية، أن نسب إصابة الأطفال الذكور ضعفين نسب الإصابة فى الفتيات، باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه “ADHD”.. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فى الرابع عشر من شهر مايو الجارى.