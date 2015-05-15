مدير برنامج "مكافحة الإيدز" : 5 آلاف حالة مصابة بالمرض فى مصر

قال مدير البرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز بوزارة الصحة، الدكتور وليد كمال، إن عدد مرضى الإيدز بمصر، والمسجلين فعليًا وفقا لإحصاءات وزارة الصحة يصل عددهم نحو 5 آلاف حالة، بالرغم من أن الإحصائيات الفعلية تقدر بـ7 آلاف و500 حالة، غالبيتهم بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد.

وأضاف كمال، خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية المصرية لمكافحة مرض الإيدز اليوم الجمعة بمحافظة أسوان، أن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة يكثف حاليا جهوده لإعلان مصر خالية عام 2030 من مرض الإيدز، وأنه حتى الآن تم تنفيذ العديد من الجهود التى استهدفت التوصل للحالات المصابة بالمرض وعلاج الحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن عدد الحالات المكتشفة بالإصابة بمرض الإيدز فى تزايد كل عام، نظرا للنشاط المكثف لبرامج الترصد على مستوى الجمهورية وانتشار مراكز المشورة والفحص، والتى تقدم خدماتها فى سرية كاملة، لافتا إلى أن قطاع السياحة فى مصر برىء من نقل المرض، مضيفا أن المرض موجود فى مصر، مثل أى مرض طالما توفرت ظروف انتقال العدوى مثل تناول المخدرات أو الحالات الجنسية الشاذة.

- بالصور.. ورشة عمل بأسوان لإعداد فريق عمل لتقديم المشورة حول مرض الإيدز