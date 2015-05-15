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ريم ماجد لـ"محمود سعد": جهة سيادية وراء وقف برنامجى على "أون تى فى"

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ريم ماجد لـ"محمود سعد": جهة سيادية وراء وقف برنامجى على "أون تى فى" ريم ماجد لـ"محمود سعد": جهة سيادية وراء وقف برنامجى على "أون تى فى"
قالت الإعلامية ريم ماجد، إنها تلقت اتصالاً منذ 5 أيام من إدارة محطة "أون تى فى" ليبلغها بأن برنامجها "جمع مؤنث سالم"، تم وقفه من خلال إحدى الجهات السيادية، وذلك على حد قولها.

وأضافت ريم ماجد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمود سعد على فضائية "النهار"، أنها لم تصدق عند إبلاغها القرار فى البداية ولكن تأكدت منه مساء أمس، الخميس، بأن برنامجها توقف عرضه نهائيًا، ولكن سيتم استمرار البرنامج على فضائية "دويتشه فيله" الألمانية، بينما لم يظهر على شاشة "أون تى فى" مرة أخرى.

وأوضحت الإعلامية ريم ماجد، أن توقف برنامجها لم يكن له علاقة بأى مضمون أو تعليقات من الحلقات السابقة، قائلة "حتى مفهوم الأمن القومى أنا معرفش إيه اللى يضره وإيه ينفعه"، مؤكدة أن البرنامج يتحدث عن ناس عندها تجارب فى حياة الأشخاص.


>- باسم يوسف لريم ماجد بعد أنباء وقف برنامجها:بطلى مظلومية أمتى البرامج بتتوقف

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