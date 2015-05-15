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الانتهاء من فرز 10 صناديق فى انتخابات حزب الوفد

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انتهت بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة شيماء أبو العينين عضو المجلس والمشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، المنعقدة اليوم الجمعة، من فرز 10 صناديق اقتراع، من اصل 40 صندوقا.

ومن المقرر أن تفرز اللجنة 40 صندوقا أدلى فيها أعضاء الهيئة الوفدية بأصواتهم بواقع 20 صندوقا لانتخاب اعضاء الهيئة العليا، والسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية، بإجمالى 55 عضوا، فيما أدلى الأعضاء بأصواتهم فى الـ20 صندوقا الآخرين للتصويت على التعديلات الأخيرة، التى أدخلتها الهيئة العليا السابقة على اللائحة الداخلية للحزب.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>إغلاق باب الاقتراع فى انتخابات الهيئة العليا للوفد لبدء فرز الأصوات

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مصر 365