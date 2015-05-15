قارئ عبر "واتس آب اليوم السابع": أهالى يقطعون المحور بعد مصرع ابنهم

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل أحد القُرّاء، رسالة تفيد بتوقف طريق المحور من الدائرى لأكتوبر، بسبب قطعه من قِبَل أهالى بعد مصرع نجلهم فى حادث طريق.

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