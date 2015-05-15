حبس رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وآخرين بتهمة تزوير حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة “البحيرة لتوزيع الكهرباء” وآخرين من بينهم رئيس قسم الحفظ بمحكمة استئناف الإسكندرية بمأمورية دمنهور، ومدير مكتب رئيس المكتب الفني للمتابعة بمأمورية استئناف دمنهور وآخرين، لقيامهم بتزوير منطوق حكم إحدى القضايا.

وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس 7 متهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وكلفت مباحث مديرية الأمن بضبط وإحضار متهمين هاربين.

كانت معلومات وردت، أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالبحيرة، مفادها أن المهندس (رمضان. م. ع) رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حصل على مبلغ 355 ألف جنيه دون وجه حق بموجب شيك صادر له من شركة البحيرة لتزويع الكهرباء مسحوبًا على فرع أحد البنوك بدمنهور بتاريخ 12 فبراير 2015، وأضافت التحريات أن الواقعة تمت بالاشتراك مع كل من (محمد. س.ح) محامي بالشؤون القانونية بالشركة، و(محمد. ع. ع) رئيس قسم الحفظ بمحكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، و(سامح. ع. م) مدير مكتب السيد المستشار رئيس المكتب الفني للماتبعة مأمورية استئناف دمنهور، و(محمد. ح. ع) موظف بمأمورية استئناف دمنهور، و(رضائي. ر. أ) مدير عام القضايا بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و(حمدي. ي. ع)، و(علاء. م. ع)، و(إبراهيم. أ.ع)، وشرحت التحريات أن المتهمين زوروا منطوق الحكم في القضية التي حملت رقم 70 لسنة 73 قضائية، وأثبتوا استحقاق المتهم الأول للمبلغ المذكور والذي صرفه من فرع أحد البنوك بدمنهور.