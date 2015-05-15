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الإشتباه بجسم غريب بمسار الماراثون الرياضي بالأقصر‎

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الإشتباه بجسم غريب بمسار الماراثون الرياضي بالأقصر‎ الإشتباه بجسم غريب بمسار الماراثون الرياضي بالأقصر‎

ارشيفية

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر علي جسم غريب في مسار الماراثون الرياضي ، الذي يقام حالياً لصالح مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام ، بمشاركة عدد من الفنانين ونجوم الكرة ، وذلك في محيط الصالة المغطاه بمدينة طيبة شمال المحافظة.

كان اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر ، قد تلقي اخطاراً  يفيد بالاشتباه في جسم معدنى عثر عليه في مسار الماراثون الرياضي الذي يقام حالياً لصالح مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام ، بمحيط الصالة المغطاه بمدينة طيبة شمال المحافظة .

وعلي الفور انتقل خبراء المفرقعات إلي موقع البلاغ ، حيث تم فرض كردون أمنى حول المنطقة .

وتقوم حالياً إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن الأقصر ، بفحص الجسم الغريب للتأكد من احتوائه علي مواد متفجرة من ، وذلك بعد أن تبين أنه عبارة عن عبوة “ستلس قصر” .

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