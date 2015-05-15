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مكسرات "عين الجمل" تحد من نمو سرطان القولون

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مكسرات "عين الجمل" تحد من نمو سرطان القولون مكسرات "عين الجمل" تحد من نمو سرطان القولون
نتائج جديدة ومثيرة عن مكسرات "عين الجمل" كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، حيث أشارت أن تناول حفنة من عين الجمل "قدر ملء يد" بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من نمو سرطان القولون، وذلك بسبب فاعليتها فى الحد من إمدادات الدم إلى الأورام وهو ما يؤدى لقتل الخلايا السرطانية.

وكشفت النتائج أن حيوانات التجارب التى تغذت على عين الجمل ارتفعت مستويات الأوميجا-3 داخل أورام القولون لديها بمعدل 10 أضعاف، وأوضح الباحثون أن الأوميجا-3 تحد من الالتهابات وتقلل إمداد الدم إلى الأورام وتحد من نموها.

وأكد الباحثون أنه كلما زادت كمية الأوميجا-3، كلما قل حجم الورم، مضيفين أن هذا الحمض الدهنى الشهير يساهم فى تغيير ترجمة الحمض النووى المسئول عن استجابة الجينات للبيئة المحيطة بها، وهو ما يحد من نمو السرطان.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Nutritional Biochemistry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر مايو الجارى.
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