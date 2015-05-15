السبسى يبحث مع رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الملفات الاجتماعية

بحث اليوم الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية التونسية مع عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عددا من الملفات الاجتماعية.

وقال رئيس الرابطة، فى تصريحات له عقب لقاء السبسى، إنه تم التأكيد على أهمية الحوار فى التوافق خلال فض الاحتجاجات الاجتماعية، فضلا عن تكاتف الجهود لوضع حد للاختراقات لدى بعض التحركات الاحتجاجية والتى تؤدى إلى حرق وإتلاف مقرات تابعة للدولة.

ونبه إلى خطورة بعض مشروعات القوانين على مسار الحريات كقانون ردع الاعتداء على القوات المسلحة، كما طالب الرئيس بالإسراع فى تكوين لجنة خاصة بالتونسيين المفقودين فى إيطاليا.

من جهة أخرى أقر اليوم مجلس وزارى مصغر بإشراف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الاستئناف الفورى لنشاط قطاع الفسفاط، وذلك بعدما علقت الأسبوع الماضى شركة فوسفات قفصة الحكومية، المصدر الرئيسى للفوسفات فى تونس، الانتاج وكل أنشطتها، بسبب اعتصامات العاملين.

وقرر المجلس الوزارى المصغر، فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلى المجتمع المدنى بالجهة قصد التثبت والتدقيق فى التعهدات السابقة فى مجال التشغيل، اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأكد على تفعيل شركات البيئة من خلال ضبط برامج عملها وآلية إسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة خاصة فى برامج التشجير بالمدن وأطرافها واستصلاح الأراضى وإزالة الشوائب العالقة بها وربط صرف الأجور بالحضور والعمل الفعلى، فضلا عن تفعيل قرار القيام بعملية تدقيق فى أساليب التصرف بشركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة عنها دعما لقواعد الحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى الانطلاق فى إعداد برنامج لسد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية للفترة 2016 / 2018 والمقدرة بحوالى 1500 عامل، وتقييم أداء المسؤولين على كافة المستويات وتعويض كل من يثبت أنه مقصر فى أداء واجبه.