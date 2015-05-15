«المصرية للاتصالات» : الشركة تساهم بنسبة 45% فى رأس مال فودافون

قال المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، أن المصرية للاتصالات استحوذت على رضاء العملاء ، وتتطلع إلى تقديم خدمات متكاملة بحصولها على الرخصة الرابعة لتقديم خدمات المحمول ، متوقعاً وصول عدد المشتركين فى خدمة المحمول إلى خمسة ملايين مشترك خلال العام الأول من بدء تقديم الخدمة .

وأضاف النواوى خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل ، أن الأداء الجيد للشركة ونتائج الأعمال ترجع إلى طبيعة السوق المصرى “المتنامى والجذاب وغير القابل للتشبع” ، فضلاً عن أن الاتصالات هى أحد عناصر البنية الأساسية للشعب المصرى .

وأكد النواوي أن الشركات الثلاث الكبري فى المحمول ، استمدوا قوتهم من السوق المصري ، مشيراً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تساهم بنسبة 45% فى رأس مال فودافون .

وتابع أن الشركة المصرية للاتصالات مدرجة فى بورصتي القاهرة ولندن ، مشيراً إلى أن الشركة لديها من 30 إلي 35 مليون مشترك يستخدم التليفون الارضي .

وأضاف أن تواجد الشركة في الاسواق الدولية يرتبط بنجاحها في تقديم خدمات متكاملة بالسوق المصري ، مشيراً إلي أن المصرية للاتصالات تضع نصب أعينها تطوير البنية الأساسية الشخصية التي تتيح للعميل تحقيق ذاته ، ولذلك قامت الشركة بإنفاق استثماري ضخم بلغ نحو ملياري جنيه ، من أجل تنفيذ خطة طموحة لإحلال الكابلات النحاسية ، بكابلات الألياف الضوئية ، الأمر الذي سيتيح للعملاء الحصول على خدمات إنترنت فائق السرعة تواكب احتياجاتهم المستقبلية .

وأوضح النواوي ، أن الشركة استطاعت خلال عام 2014 ، أن تتجاوز المستهدف من خطة الإحلال بإمكانية توصيل ما يزيد عن 2 مليون عميل ، وأنها تتطلع إلى الانتهاء من إمكانية توصيل 4 ملايين عميل بتكنولوجيا الألياف الضوئية بحلول نهاية العام الجاري .

وأكد النواوي ، أن المصرية للاتصالات تسعى إلى تحقيق متطلبات العملاء نحو الحصول على خدمة اتصالات متكاملة من خلال التحول المرتقب إلى مشغل اتصالات متكامل ، والانفتاح على كامل مساحة سوق الاتصالات ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك كنزاً بشرياً ضخماً قوامه 50 ألف موظف وعامل ، ينتظرون بكل أمل إشارة البدء لتقديم خدمات المحمول ، والمنافسة العادلة داخل سوق الاتصالات المصري .