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الصحفى سلطان الحجار يوقع «يوميات صعلوك» في معرض أبوظبي للكتاب

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الصحفى سلطان الحجار يوقع «يوميات صعلوك» في معرض أبوظبي للكتاب الصحفى سلطان الحجار يوقع «يوميات صعلوك» في معرض أبوظبي للكتاب

يوميات صعلوك لسلطان الحجار

وقع الكاتب الصحفي والروائي سلطان الحجار إصداره الجديد «يوميات صعلوك» ، من سلسلة «همسات لها أجنحة» ، في اليوم الأخير لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ، وسط حفاوة كبيرة من قرائه وأصدقائه الأدباء في جناح دور نشر «سما» المصرية التي صدر عنها الكتاب.

وقد جاءت اليوميات في ما يقرب من 130 صفحة من القطع المتوسط ، وتناولت مجموعة من العبارات التي حملت روح الشعر ، وعبرت بقوة عن واقع الحياة ، فاشتملت على السخرية ، والحكمة الممتزجة بالواقع ، والخبرة الحياتية لأدق تفاصيل الإنسان ، عبر رؤية تحمل الكثير من الفلسفة الإنسانية العميقة .

قدم لهذا الإصدار الكاتب الدكتور عمار علي حسن ، الذي عبر عن هذا الكتاب قائلاً “يحتاج إلى قارئ واع متأمل يملأ الفراغات بين الكلمات والسطور، ويفتح القوس على امتداده ليفسر ما قرأ ثم يفهمه ويعيه ، ويستفيد منه” .

والجدير بالذكر أن سلطان الحجار ، يعمل حالياً سكرتير تحرير ملحق «دنيا» بصحيفة الاتحاد الإماراتية ، وهو عضو نقابة الصحفيين المصرية منذ عام 1995 ، وأصدر عدداً من المؤلفات منها “همسات لها أجنحة” و”همسات رجل”، وروايتي “فراشة الميدان” و “ناشطة سياسية” .

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