الصحفى سلطان الحجار يوقع «يوميات صعلوك» في معرض أبوظبي للكتاب

وقع الكاتب الصحفي والروائي سلطان الحجار إصداره الجديد «يوميات صعلوك» ، من سلسلة «همسات لها أجنحة» ، في اليوم الأخير لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ، وسط حفاوة كبيرة من قرائه وأصدقائه الأدباء في جناح دور نشر «سما» المصرية التي صدر عنها الكتاب.

وقد جاءت اليوميات في ما يقرب من 130 صفحة من القطع المتوسط ، وتناولت مجموعة من العبارات التي حملت روح الشعر ، وعبرت بقوة عن واقع الحياة ، فاشتملت على السخرية ، والحكمة الممتزجة بالواقع ، والخبرة الحياتية لأدق تفاصيل الإنسان ، عبر رؤية تحمل الكثير من الفلسفة الإنسانية العميقة .

قدم لهذا الإصدار الكاتب الدكتور عمار علي حسن ، الذي عبر عن هذا الكتاب قائلاً “يحتاج إلى قارئ واع متأمل يملأ الفراغات بين الكلمات والسطور، ويفتح القوس على امتداده ليفسر ما قرأ ثم يفهمه ويعيه ، ويستفيد منه” .

والجدير بالذكر أن سلطان الحجار ، يعمل حالياً سكرتير تحرير ملحق «دنيا» بصحيفة الاتحاد الإماراتية ، وهو عضو نقابة الصحفيين المصرية منذ عام 1995 ، وأصدر عدداً من المؤلفات منها “همسات لها أجنحة” و”همسات رجل”، وروايتي “فراشة الميدان” و “ناشطة سياسية” .