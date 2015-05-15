مكياجك أحلى مع مستحضرات TERRACOTTA 2015

هذا الموسم، تنطلق فتاة "تيراكوتا" Terracotta نحو صيفٍ لطيف وعليل من الألوان المشبّعة بأشعة شمس المدن الساحليّة. مهما كانت الوُجهة، سيبقى نمط حياتها على حاله: عاديّ ومرح وغير رسمي. وها هي تتشمّس بالقرب من المياه محميّة بشكلٍ كامل بفضل مجموعة مستحضرات الوقاية من الشمس "تيراكوتا سان" Terracotta Sun. إنّها تضع القليل من مستحضر تلميع الشفاه "جلوس دانفير" Gloss d’Enfer للحصول على ابتسامة مرهفة ولمسات مصحّحة سريعة من مستحضر الأساس بمؤشر حماية 20 SPF 20 Terracotta Sun Protection Compact Foundation للحصول على لون بشرة أسمر مثاليّ، وها هي جاهزة لاقتحام المعارض الفنيّة والمتاجر! أمّا في حقيبتها، فتحمل أكسسواراً يرافقها أينما ذهبت: بودرة الاسمرار لديها "ماي تيراكوتا" My Terracotta ضمن صدفة باللون الفيروزي أو المرجاني، وهي إصدار محدود ملوّن ومرغوب يمكنها استخدامه لتحسين اسمرارها حينما ترغب. وأخيراً عند الانتقال من الشاطئ إلى المدينة، تقوم بتغيير مظهرها بواسطة "روج أوتوماتيك" Rouge Automatique باللون الزهريّ الساطع للحصول على تفجّر من الألوان يلائم أسلوب "ساوث بيتش" في ميامي. وتكون جاهزة للتمتّع بفصل الصيف مع الصنادل الأنيقة من جلد التمساح في رجليها وطلاء الأظافر الأزرق على أظافرها.

المستحضر النجم

"ماي تيراكوتا" MY TERRACOTTA

بودرة اسمرار مرطّبة وطويلة الأمد Bronzing Powder Moisturising and Long Lasting

إصدار محدود

أصبحت بودرة الاسمرار الأسطوريّة تمتلك مجموعة ملابس صيفيّة! سواء باللون الفيروزي أو اللون المرجاني الحيوي، تقوم العلبة المصنوعة من السيليكون بتغليف البودرة الأسطوريّة المتماسكة بلونٍ ضارب وتتّسع داخل حقيبة يَد أو حقيبة بحر. إنّ بودرة "تيراكوتا" Terracotta هذه ممتعة.

لم تتغيّر تركيبة "تيراكوتا" Terracotta الناجحة التي غالباً ما يتمّ تقليدها من دون أن تتمّ موازاتها أبداً: فتبدو بشرتكِ مسمرّة طوال النهار وتبقى مُفعمة بشعور بالراحة بفضل عواملها المرطّبة.

الحركات الصحيحة:

- على كامل الوجه: أسلوب "جيرلان" Guerlain على شكل الرقم 3 على كلّ جهة من الوجه ابتداءً من الجبين وصولاً إلى أسفل الوجنتَين ثمّ نزولاً على طول محيط الوجه حتّى الذقن من أجل الحصول على نتيجة اسمرار مثاليّة مع بداية كلّ صيف.

- تحديد ناعم للملامح: إستخدمي بودرتكِ "تيراكوتا" Terracotta كبودرة لتلوين الوجنتَين أو قومي بتطبيقها أسفل الوجنتَين لإبراز اسمراركِ في خضمّ فصل الصيف أو لتحديد ملامح وجهك المسمرّ عند انتهاء الموسم.

تجدين ضمن هذه الإصدارات المحدودة من بودرة "ماي تيراكوتا" My Terracotta درجتَين لونيّتَين هما الأفضل مبيعاً للحصول على لون بشرة دافئ: 02- Naturel/Natural Blondes في العلبة الفيروزيّة اللون من أجل الحصول على تألّق زهريّ مرهف و03- Naturel/Natural Brunettes في العلبة المرجانيّة اللون للحصول على اسمرار ذهبيّ وأنيق.

"تيراكوتا" TERRACOTTA

بودرة اسمرار مرطّبة وطويلة الأمد Bronzing Powder Moisturising and Long Lasting

المستحضر النجم

"تيراكوتا سان" TERRACOTTA SUN

مستحضر أساس متماسك للوقابة من الشمس مع مؤشر حماية بدرجة 20

Sun Protection Compact Foundation SPF 20

مقاوم للماء

إصدار محدود

"تيراكوتا" Terracotta تحبّ الشمس، والشمس تحبّ "تيراكوتا" Terracotta. وبما أنّ البشرة لا تكون أبداً أكثر جمالاً من عندما تكون مسمرّة (بشكلٍ آمن)، تقوم "جيرلان" Guerlain بإثراء أسطورة "تيراكوتا" Terracotta من خلال وجهٍ واقي يكون ثميناً ومرغوباً بشكلٍ أكبر برنامج للجسم من أجل الحصول على اسمرار جميل يدوم لفترة أطول.

تُطلق دار "جيرلان" Guerlain أوّل مستحضر أساس متماسك من "تيراكوتا" Terracotta مع مؤشّر حماية بدرجة 20، وهو مستحضر أساس مع حماية من الشمس يدمج العناية بالبشرة والماكياج كما يرافقكِ في المدينة أو على البحر.

"إسمرار بسيط" فوريّ

ناعمة ورقيقة للغاية، تذوب التركيبة غير الدهنيّة لهذا المستحضر بشكلٍ رائع على البشرة، ممّا يجعل من السهل جداً تطبيقها. وهو لا يترك أيّة أثر لاصق أو معطّر، إذ يُنسى فور تطبيقه ليترك فقط وشاحاً شديد الرقة يكون موحّداً وناعماً بشكلٍ مثاليّ. ويُصبح لون البشرة دافئاً وأكثر جمالاً طوال اليوم.

لألوان بشرة فاتحة أو داكنة أكثر، سيجد الجميع درجة الاسمرار المثاليّة له:

درجة رمليّة اللون لتحسين لون الشقراوات، وبرونزيّة للسمراوات.

حماية في كافة الظروف

لا يتوقّف مستحضر الأساس المتماسك للوقاية من الشمسSPF 20 Terracotta Sun Protection Compact Foundation أبداً عن العمل.

- يرطّب: تساعد القدرة الاستثنائيّة للحمض الهيالوروني على ترطيب البشرة ممّا يمنحها راحة ونعومة ويجعلها ممتلئة في وجه الحرارة.

- يحمي: يقوم المزيج من فلترات الأشعّة فوق البنفسجيّة UVA وUVB بالانتشار مثل مظلّة حماية فعليّة مع مؤشّر حماية بدرجة 20 لحماية البشرة من التقدّم المبكر في السنّ وتأثيرات الشمس المضرّة.

- يقاوم: يتحمّل الرطوبة والمياه والحرارة وحتّى التمارين بدقة دائمة.

ملائم للسفر وذكي

تتّسع علبته الملائمة للسفر والمطليّة باللكر الأبيض داخل أصغر الحقائب على شكل محفظة، ممّا يجعله الرفيق المطلق لفصل الصيف.

وتقوم المرآة الكبيرة والإسفنجة الدقيقة بتسهيل وضع لمسات مصحّحة في أيّ وقت: على البحر، في المدينة، في السيارة، أو على الشرفة.