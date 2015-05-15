كيلز تحطّ رحالها في ميركاتو مول للاحتفال بافتتاح متجرها الجديد

احتفلت كيلز رسمياً بافتتاح متجر البوتيك المستقل الثاني لها بدبي في ميركاتو مول. تميّز الافتتاح بجناح تفاعلي في الباحة الرئيسية للمول، حيث استمتع الكبار والصغار على حد سواء بعناصر المنصة المتنوعة.

استوحي التجهيز الذي كان بإدارة ممثلي العملاء الودودين لدى كيلز من الطبيعة، وسلّط الضوء على الوعي البيئي الذي تحظى به كيلز عبر أقسامها الأربعة المميزة- ركّز القسم الأول على أكثر المنتجات مبيعاً ومكوّناتها الطبيعية، والثاني مكّن الزوار من الحصول على استشارات وعيّنات مجانية، أما الثالث فعبارة عن شجرة تمنيات تتيح للمارة كتابة ما ينوون فعله لمساعدة البيئة في العام المقبل، والرابع فكان قسماً للفنون والحِرف حيث تعلّم الأطفال كيفية زرع البذور والاهتمام بالنبتة. غادر الصغار المكان بابتسامة عريضة، مصطحبين معهم مفاجآت رائعة وبالونات كبيرة.

بشكل عام، كانت فعالية ممتعة أعطت البيئة الأولوية في المجتمع مع إبراز دعائم علامة كيلز التجارية الفريدة.

ومع هذا الموقع الجديد، باتت كيلز الآن متاحة في 5 مواقع في أنحاء الإمارات العربية المتحدة:

كيلز في دبي مول، الطابق الأول

كيلز في بلومنغديلز، دبي مول

كيلز في هارفي نيكولز، مول الإمارات، دبي

كيلز في ميركاتو مول، ميركاتو مول، دبي

كيلز في محل أريج، مارينا مول، أبوظبي

تأسست شركة كيلز كصيدلية تقدّم علاجات مستمدة من الطب القديم في حي إيست فيلج بمدينة نيويورك. وعليه، ترتكز خبراتها الفريدة والواسعة على مزيجٍ من المعارف المطوّرة والمستحدثة على مرّ الأجيال في مجالات التجميل والأدوية والأعشاب والطب.