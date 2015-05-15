أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

عطر ملكي Oud Malaki من Chopard

Google+ Print
عطر ملكي Oud Malaki من Chopard عطر ملكي Oud Malaki من Chopard

الجمعة 15-05-2015 19:39

في العام ٢٠١٢، أطلقت دار "شوبارد" Chopard صائغة المجوهرات وصانعة الساعات الشهيرة في العالم، عطراً جديداً يجمع بمهارة بين البراعة الحرفية الغربيّة والإلهام الشرقي. سُمّي هذا العطر بـ"ملكي" نظراً إلى احتوائه على أنبل المكوّنات، وسرعان ما أصبح عطر "عود ملكي" Oud Malaki من "شوبارد" Chopard رمزاً للأناقة والرقيّ.
يقدّم عطر شوبارد Chopard للرجال التعبير المطلق عن التقاء الشرق والغرب. أمّا عود ملكي Oud Malaki أو رويال أود Royal Oud في اللغة الإنكليزية، فهو تسمية تناسب أفخر الصياغات لهذه الرائحة النبيلة. ولمنحها أكبر قدر ممكن من التوازن والإشراق، استُدعي فنان منقطع النظير لتولّي هذه المهمّة، إنه العطّار الفرنسي الماهر "دومينيك روبيون" الذي كان مبتكر أفضل العطور مبيعاً وأكثرها عدداً منذ الثمانينيات، واشتهر باهتمامه المتناهي في صياغة تركيباته العطرية.
ينفتح عطر "عود ملكي" Oud Malaki بنفحات عليا متطايرة وفوّاحة تنضح تلألؤاً وانتعاشاً. فالفيض المشرق الذي يفوح من الغريب فروت ونقاء الخزامى ومرورة نبات الشيح العشبية الخفيفة، تتباين جميعها مع النعومة المسبّبة للإدمان التي تميّز قلب العطر العابق بمزيج دافئ من التبغ والتوابل مع نغمات الجلد الخفيفة. أمّا بغية تعزيز الأوجه الأنيقة لنفحة العود، فقد زاوج "دومينيك روبيون" في قاعدة العطر بين الشاعرية العميقة والمسكرة إلى حدّ ما، وبين مزيج ذي بنية مميّزة ونابضة بالحياة من نسمات الأخشاب الداكنة وأريج العنبر الخام الناعم. وتجدر الإشارة إلى أن لون سائل العطر الكهرماني والحاد يعبّر عن هذه المكوّنات الرّاقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي