موجز أخبار مصر للساعة 6.. سوفالدى المصرى فى فاكسيرا بـ2445 جنيها

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان إحدى شركات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات توفير المثيل المصرى للسوفالدى فى صيدلية الشركة بالعجوزة "فاكسيرا" بسعر 2445 جنيهًا بدلاً من 2670 جنيهًا فى الصيدليات الخاصة استجابة لمبادرة الرئيس السيسى لعلاج مرضى فيرس سى، خاصة الشباب.

وفى شأن آخر قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الوزارة تعمل على تجهيز أراض جديدة فى مدينة القاهرة الجديدة، لتلبية احتياجات المتقدمين لمشروع بيت الوطن وكل من قام بتحويل أموال حتى يوم 25 مارس الماضى، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

توفير سوفالدى المصرى بصيدلية فاكسيرا بـ2445 بدلاً من 2670 جنيهًا

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الإسكان: طرح أراض جديدة فى مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج يونيو المقبل

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16 صحفيا ومصورا يغطون وقفة 3 شباب أمام "الصحفيين" لإحياء النكبة الفلسطينية

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إغلاق باب الاقتراع فى انتخابات الهيئة العليا للوفد لبدء فرز الأصوات

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>الإحصاء: مصر استوردت منتجات غذائية بمليار دولار فى شهر يناير الماضى

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"الحماية المدنية": دوى انفجار جسر السويس بسبب "محدث صوت" ولا إصابات

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المشاركون فى انتخابات الهيئة العليا للوفد يجددون الثقة فى السيد البدوى

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اليوم السابع يحاور محمد دحلان فى الذكرى الـ67 للنكبة .. القيادى الفلسطينى: لا أمل فى الحكومة الإسرائيلية ووحدة " فتح " أقدس من كل القضايا.. توجد مساع للصلح مع أبومازن.. وواجبى تسخير قدراتى لخدمة مصر

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>مصرع 2 وإصابة آخر بانفجار اسطوانة أكسجين أثناء صيانة محطة كهرباء الكريمات

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"الزراعة" تتهم وزراتى البيئة والتنمية المحلية بالتسبب فى انتشار مليون كلب فى الشوارع.. والخدمات البيطرية: لا توجد ميزانية لإجراء عمليات إخصاء الكلاب.. والمواطنون يواجهون خطر الإصابة بالسعار

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منع 8 مصريات من السفر إلى تركيا تنفيذاً لتعليمات أمنية جديدة

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أسامة حافظ خليفة عصام دربالة.. رئيس الجماعة الإسلامية الجديد يحمل شعار "مسك العصا من المنتصف".. وعلاقته بتحالف الإخوان منفصلة.. ويرجح إجراء انتخابات داخلية جديدة على مستوى رئاسة شورى الجماعة

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السيد البدوى: قيادات "الوفد" ملتزمة بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس

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20 يوما ويدق جرس امتحانات الثانوية العامة.. المديريات توقع بروتوكولات مع الأمن والصحة والتموين لتأمين الأسئلة واللجان وتوفير زائرة صحية.. والوزارة تنشر إجابات الاختبارات التجريبية على موقعها

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وكالة روسية: عاصفة مغناطيسية سبب فقد القمرين الصناعيين المصرى والأفريقى

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"الصحة العالمية"تعلن تسجيل 165 إصابة بأنفلونزا الطيور بمصر خلال 6 أشهر

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>حصريا.. الحكم على مرسى بقضيتى التخابر ووادى النطرون على التليفزيون المصرى

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ننفرد بتفاصيل قضية ختان إناث جديدة بعد مرور8سنوات على وفاة "بدور" شهيدة الطهارة بالمنيا.."الطب الشرعى"يثبت تورط الأب وزوجته فى قطع الأعضاء التناسلية للطفلة"هاجر"بمقص حديدى.. والأم تكتشف الواقعة فتُبلغ

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سقوط قذيفة "آر بى جى" على ديوان محافظة شمال سيناء دون خسائر

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بالفيديو والصور.. "الوفد" يتحدى أزماته ويجرى انتخابات الهيئة العليا.. مشادات بين أمن فالكون وأعضاء الحزب بسبب التفتيش.. وبدء التصويت قبل اكتمال النصاب القانونى.. والسيد البدوى: أزمة الحزب زوبعة وانتهت

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بالصور.. أضخم سفينة طائرة حاملة للصواريخ بالاتحاد السوفيتى لم تر النور

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5 مطبات تُهدد الأهلى أمام الأفريقى بالكونفدرالية..الغيابات تضرب الأحمر.. الحرمان من الجمهور.. ملعب السويس.. الاختبار الأول لـ"فتحى مبروك" أفريقيًّا.. وقوة المنافس تهدد حلم بطل مصر فى الحفاظ على اللقب

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