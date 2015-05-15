بدء فرز أصوات انتخابات الهيئة العليا لـ"الوفد"

بدأ قبل قليل، فرز أصوات الناخبين بانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، بإشراف بعثة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من قيادات الحزب أبرزهم مصطفى الفقى.

وتجرى الانتخابات على 55 مقعدا بينهم 50 لعضوية الهيئة العليا و5 مقاعد للسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية .

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- إغلاق باب الاقتراع فى انتخابات الهيئة العليا للوفد لبدء فرز الأصوات

بالفيديو.. أعضاء الوفد يتوافدون على مقر الحزب للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا

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ابن الدولة يكتب: لماذا يتدخل الرئيس فى أزمة حزب الوفد.. فوّت الفرصة على من اعتادوا الترويج بأن الرئيس لا يريد أحزابًا قوية وعلى من يقولون «بلاها أحزاب».. وأكد أنه يريد أحزابًا قوية ومجلس نواب حقيقيًا

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اليوم.."الوفد" يجرى انتخابات اللجنة العليا للحزب بدءًا من العاشرة صباحًا

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