أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ محطتى مترو العتبة والشهداء لتفقد القوات

Google+ Print
قاد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة مفاجئة تفقد خلالها محطتى مترو الأنفاق ( العتبة – الشهداء ).

وأكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات علی الخدمات الأمنية النظامية والبحثية بضرورة انتشارها داخل المحطات لمواجهة أى خروج عن القانون،مشددا على اليقظة التامة خلال تواجدهم بالخدمات الأمنية.

وخلال الجولة التقى جاد الحق بالخدمات الأمنية المعينة على أجهزة فحص الحقائب والأمتعة وأشرف على كيفية تعامل الخدمات الأمنية المعينة مع تلك الأجهزة، وعقب ذلك التقى مع الخدمات الأمنية المعينة على الكاميرات مراقبة ارصفة المحطات.

كما سأل اللواء سيد جاد الحق إحدى الركاب المتواجدات على رصيف محطة الشهداء لمترو الأنفاق عن مدى التواجد الأمنى بالمحطة، حيث ردت قائلة: "إن الشرطة متواجدة دائما بالمحطة ويقومون بواجباتهم".

مساعد الوزير يمر على الافراد -اليوم السابع -5 -2015
>

مساعد الوزير يمر على الافراد

مساعد الوزير برفقة قيادات شرطة النقل -اليوم السابع -5 -2015
>

مساعد الوزير برفقة قيادات شرطة النقل

مساعد الوزير يستمع لمدير المحطة -اليوم السابع -5 -2015
>

مساعد الوزير يستمع لمدير المحطة

مساعد الوزير يشرح كيفية العمل داخل المحطة -اليوم السابع -5 -2015
>

مساعد الوزير يشرح كيفية العمل داخل المحطة

مساعد الوزير برفقة افراد الأمن -اليوم السابع -5 -2015
>

مساعد الوزير برفقة افراد الأمن

جاد الحق برفقة الشرطيين -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق برفقة الشرطيين

جاد الحق داخل أحد مكاتب العمل -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق داخل أحد مكاتب العمل

جاد الحق يتحدث لأحد القيادات -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق يتحدث لأحد القيادات

جاد الحق امام سلالم المترو -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق امام سلالم المترو

من داخل احدى مكاتب العمل -اليوم السابع -5 -2015
>

من داخل احدى مكاتب العمل

جاد الحق برفقة قيادات محطة المترو -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق برفقة قيادات محطة المترو

جاد الحق والشرطة النسائية بالمحطة -اليوم السابع -5 -2015
>

جاد الحق والشرطة النسائية بالمحطة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365