بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ محطتى مترو العتبة والشهداء لتفقد القوات

قاد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة مفاجئة تفقد خلالها محطتى مترو الأنفاق ( العتبة – الشهداء ).

وأكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات علی الخدمات الأمنية النظامية والبحثية بضرورة انتشارها داخل المحطات لمواجهة أى خروج عن القانون،مشددا على اليقظة التامة خلال تواجدهم بالخدمات الأمنية.

وخلال الجولة التقى جاد الحق بالخدمات الأمنية المعينة على أجهزة فحص الحقائب والأمتعة وأشرف على كيفية تعامل الخدمات الأمنية المعينة مع تلك الأجهزة، وعقب ذلك التقى مع الخدمات الأمنية المعينة على الكاميرات مراقبة ارصفة المحطات.

كما سأل اللواء سيد جاد الحق إحدى الركاب المتواجدات على رصيف محطة الشهداء لمترو الأنفاق عن مدى التواجد الأمنى بالمحطة، حيث ردت قائلة: "إن الشرطة متواجدة دائما بالمحطة ويقومون بواجباتهم".



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مساعد الوزير يمر على الافراد



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مساعد الوزير برفقة قيادات شرطة النقل



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مساعد الوزير يستمع لمدير المحطة



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مساعد الوزير يشرح كيفية العمل داخل المحطة



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مساعد الوزير برفقة افراد الأمن



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جاد الحق برفقة الشرطيين



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جاد الحق داخل أحد مكاتب العمل



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جاد الحق يتحدث لأحد القيادات



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جاد الحق امام سلالم المترو



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من داخل احدى مكاتب العمل



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جاد الحق برفقة قيادات محطة المترو



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جاد الحق والشرطة النسائية بالمحطة