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هل الرضاعة وقت الحمل تضر الأم أو الجنين؟

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هل الرضاعة وقت الحمل تضر الأم أو الجنين؟ هل الرضاعة وقت الحمل تضر الأم أو الجنين؟

أرسلت قارئة تقول أنا أم ولدى طفلة رضيعة عمرها 15 شهرا وأنا حامل ولا أزال أرضعها طبيعى فهل هناك خطر على الجنين أو على طفلتى، وهل إذا قمت بإفطام طفلتى الآن فهل هذا قد يضر بها مستقبلا؟

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله استشارى أمراض النساء والتوليد تقول إن كثيرات من النساء تعتقد أن الرضاعة وسيلة طبيعية لمنع الحمل وهذا صحيح نسبيا لكنها لا تجدى مع الكثيرات ونحن نوصى الأمهات التى ترضعن أطفالهن بالتوقف عن ممارسة الإرضاع عند اكتشاف الحمل إذا شعرت الأم بالأم شديدة فى ثديها ولم تتحملها أو إذا كانت الأم تعرضت لنزيف شديد أو مشاكل أثناء الولادة الأولى أو السابقة أو إذا كانت تعانى من ضعف عام بالجسد.

لكن فى الطبيعى الرضاعة ليس لها أى تأثير على الجنين وليس هناك أى ضرر من إرضاع الطفل طبيعيا، وبالنسبة لحالة تلك السيدة فإن الرضاعة لن تستمر كثيرا بعدها وأنصحها إذا أردات الاستمرار فى الرضاعة أن تهتم بوزنها وعليها بالراحة وتجنب الإجهاد والأمور المنزلية التى تتطلب جهد كبير بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بنظامها الغذائى.
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