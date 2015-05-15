أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

30 دقيقة من الرياضة تخفض احتمالات إصابة كبار السن بالأمراض

Google+ Print
30 دقيقة من الرياضة تخفض احتمالات إصابة كبار السن بالأمراض 30 دقيقة من الرياضة تخفض احتمالات إصابة كبار السن بالأمراض
تواصل الأبحاث الحديثة الحث على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية العلوم الرياضية، والتى تتخذ من مدينة أوسلو النرويجية مقراً لها، أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة لمدة 30 دقيقة بمعدل 6 أيام أسبوعياً قد تنخفض فرص إصابتهم بالأمراض الخطيرة والقاتلة.

وتابعت الدراسة أن الرجال فى السبعينات من عمرهم قد تنخفض فرص إصابتهم وفاتهم بنسبة 40% حال ممارستهم للرياضة بشكل يومى منتظم، لافتة أن الفوائد أيضاً تشمل الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكر من النوع الثانى، وكلما زادت معدلات ممارسة الرياضة، كلما تعززت الفوائد الصحية التى يتمتعون بها.

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل ثبت أن الرياضة تساهم نظرياً فى تمديد حياة كبار السن لمدة 5 سنوات، ما لم يتعرضوا لأى أسباب الوفاة الأخرى، وأضاف الباحثون أن الرياضة تصنع المعجزات بالنسبة لكبار السن ولها منافع رائعة تماثل فوائد الإقلاع عن تدخين السجائر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Sports Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365