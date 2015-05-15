30 دقيقة من الرياضة تخفض احتمالات إصابة كبار السن بالأمراض

تواصل الأبحاث الحديثة الحث على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية العلوم الرياضية، والتى تتخذ من مدينة أوسلو النرويجية مقراً لها، أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة لمدة 30 دقيقة بمعدل 6 أيام أسبوعياً قد تنخفض فرص إصابتهم بالأمراض الخطيرة والقاتلة.

وتابعت الدراسة أن الرجال فى السبعينات من عمرهم قد تنخفض فرص إصابتهم وفاتهم بنسبة 40% حال ممارستهم للرياضة بشكل يومى منتظم، لافتة أن الفوائد أيضاً تشمل الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكر من النوع الثانى، وكلما زادت معدلات ممارسة الرياضة، كلما تعززت الفوائد الصحية التى يتمتعون بها.

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل ثبت أن الرياضة تساهم نظرياً فى تمديد حياة كبار السن لمدة 5 سنوات، ما لم يتعرضوا لأى أسباب الوفاة الأخرى، وأضاف الباحثون أن الرياضة تصنع المعجزات بالنسبة لكبار السن ولها منافع رائعة تماثل فوائد الإقلاع عن تدخين السجائر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Sports Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى.

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