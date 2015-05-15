المصري يحدد الحضري وزيكا وفرج للتنازل عن ظهيره للإسماعيلي

حدد مسؤولو فريق المصري البورسعيدي 4 لاعبين من الإسماعيلي لاختيار 2 منهم للدخول في صفقة تبادلية مع لاعبيه محمد عادل جمعة وإسلام صلاح.

وكان الإسماعيلي قد طلب التعاقد مع ظهير المصري محمد عادل جمعة لاعب المنتخب الأوليمبي والذي لفت الأنظار بشده له هذا الموسم وكذلك زميله إسلام صلاح.

ورد المصري بموافقة مبدئية بشرط الحصول على لاعبين في الصفقة إذ حددوا 4 لاعبين للتنازل عن لاعبيه.

والرباعي هم عصام الحضري ومحمد زيكا وأحمد سمير فرج وكريم الضو على أن يتم اختيار 2 منهم مقابل انتقال جمعة وإسلام صلاح للإسماعيلي.