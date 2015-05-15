اكتشاف – بالفيديو.. وائل فراج رجل منطقة الـ6 ياردات بتسعة أهداف

تألق وائل فراج مهاجم مصر للمقاصة في الدوري المصري هذا الموسم بعد تسجيل 9 أهداف ويقترب من حسام باولو لاعب الداخلية هداف الدوري برصيد 13.

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات استطاع اللاعب صاحب الـ27 عاما لفت أنظار الأندية الأخرى.. فهل يستحق اللاعب هذا الاهتمام؟

شاهدوا أهداف وائل فراج. 9 أهداف بينهم شيء واحد مشترك. كل أهدافه من داخل منطقة الجزاء. (اضغط هنا لمشاهدة الفيديو)

يعتمد فراج كليا على قدمه اليمنى سواء في التسديد أو التمرير.

ويعتمد مهاجم المقاصة على التمركز داخل منطقة الجزاء وينتظر عرضيات من جانبي الملعب أو استغلال أخطاء المدافعين.

سجل فراج 5 أهداف بالقدم اليمنى وثلاث رأسيات وتسديدة واحدة بالقدم اليسرى.

وافتتح وائل فراج أهدافه هذا الموسم في الجولة الـ7 من عمر المسابقة في مباراة جمعت بين المقاصة وطلائع الجيش، تمركز اللاعب داخل منطقة الـ6 ياردات وتوقع خطأ دفاع الجيش حتى وصلت الكرة لمهاجم المقاصة وسددها بسهولة في المرمى.

وسجل ثنائية في شباك الجونة في الجولة الـ13، سجل الأول بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الـ16 ياردات على يسار الحارس، وتعادل لمصر للمقاصة بالهدف الثاني عن طريق رأسية سددها من داخل منطقة الـ6 ياردات على يسار الحارس.

وأحرز الهدف الرابع بعدما راوغ مدافع بتروجيت من حدود منطقة الجزاء ثم تقدم بالكرة وسددها بالقدم اليمنى على يسار الحارس.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 27 من نفس المباراة برأسية سددها من حدود منطقة الـ6 ياردات على يسار الحارس.

وشهدت الجولة 16 هدف وائل فراج الوحيد بالقدم اليسرى في مباراة جمعت بين فريقه وإنبي، وواصل فراج تسجيل أهدافه من داخل منطقة الـ6 ياردات أمام الشرطة بتسديده بقدمه اليمنى.

وسجل ثامن أهدافه من داخل منطقته المفضلة برأسيه حول بها عرضية عمرو بركات من الناحية اليسرى.

واختتم أهدافه في الجولة 28 أمام سموحة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة بيمناه بين قدمي الحارس.

FilGoal.com يعرض كل أهداف حسام باولو هذا الموسم.. لمشاهدتها