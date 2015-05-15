أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عاطل يتهم آخر بالشروع فى قتله بالبحيرة

Google+ Print
عاطل يتهم آخر بالشروع فى قتله بالبحيرة عاطل يتهم آخر بالشروع فى قتله بالبحيرة
شهدت مدينة حوش عيسى بالبحيرة واقعة مؤسفة حيث اتهم عاطل آخر بمحاولة قتله وطعنه بالجانب الأيسر للصدر بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما نتيجة اصطدام المتهم بدراجته البخارية "تروسيكل" بالمصاب.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية، من مركز شرطة حوش عيسى، من المستشفى العام، بوصول "أ.م.ع.ن"، عاطل، ومقيم بندر حوش عيسى مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيسر للصدر.

بسؤاله اتهم "م.م.ف"، عاطل، ومقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة بينهما نتيجة اصطدام المتهم بدراجته البخارية "تروسيكل" بالمصاب.
>وتحرر المحضر رقم 8986/2015 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365