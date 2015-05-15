عاطل يتهم آخر بالشروع فى قتله بالبحيرة

شهدت مدينة حوش عيسى بالبحيرة واقعة مؤسفة حيث اتهم عاطل آخر بمحاولة قتله وطعنه بالجانب الأيسر للصدر بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما نتيجة اصطدام المتهم بدراجته البخارية "تروسيكل" بالمصاب.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية، من مركز شرطة حوش عيسى، من المستشفى العام، بوصول "أ.م.ع.ن"، عاطل، ومقيم بندر حوش عيسى مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيسر للصدر.

بسؤاله اتهم "م.م.ف"، عاطل، ومقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة بينهما نتيجة اصطدام المتهم بدراجته البخارية "تروسيكل" بالمصاب.

>وتحرر المحضر رقم 8986/2015 جنح المركز.