العثور على جثة لرجل مجهول الهوية ومصرع طفل صدمته سيارة بالبحيرة

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قبل قليل، من مركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم فى الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أسفل الكوبرى العلوى دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر، وبه إصابات بالرأس وكسر بالذراع اليسرى "ويرجح أن يكون سبب الوفاة اصطدام إحدى السيارات المارة به، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

وفى ذات السياق تلقى مركز شرطة بدر إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم بقرية عمر شاهين دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "يحيى عصام السيد محمد" أمام منزله بذات القرية اصطدمت به سيارة بدون لوحات قيادة "عبدالرحيم ع ع" سائق مقيم بذات العنوان حال رجوعه للخلف.

وبسؤال قائد السيارة ووالد الطفل عصام السيد محمد "فلاح مقيم بذات الناحية" قررا بمضمون ما تقدم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتحرر المحضر 5185/2015 جنح المركز.