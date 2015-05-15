حبس لصوص قضبان السكة الحديد بالوادى الجديد 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد، برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان، حبس 5 أفراد من تشكيل عصابى تخصص فى سرقة قضبان السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد فى المدة القانونية.

والمتهمون هم: "أسامة.أ.م"، 40 سنة، عامل من محافظة قنا والهارب من تنفيذ أحكام بالسجن فى قضيتين، و"قرشى.ك.م"، 32 سنة، من محافظة قنا، ومسجل خطر فئة ج تحت رقم 110، والسابق ضبطه فى 7 قضايا، و"مصطفى.م.ع"، عامل من قنا، مسجل خطر فئة ج تحت رقم 94 والمتهم فى 13 قضية سرقات متنوعة، و"جمال.س.أ"، مسجل خطر ومتهم فى 16 قضية سرقة، و"علام.ع.م"، مسجل خطر فئة ج والمتهم فى 7 قضايا سرقات.

وكانت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة قد تمكنت من ضبط أسلحة نارية بحوزة تشكيل عصابى يقوم بسرقة قضبان السكك الحديدية وذلك فى إطار تنفيذ حملة أمنية لمداهمة وكر العصابة بمنطقة الكيلو 50 على طريق الخارجة باريس والتى أسفرت عن ضبط 3 بنادق ومدافع رشاشة ذخيرة ومهمات لتقطيع قضبان السكة الحديد بحوزة 5 أشخاص متورطين فى سرقة قضبان السكك الحديدية وكميات من الأدوات الخاصة بتقطيع وسرقة القضبان والتى تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 91 جنح مركز شرطة باريس لسنة 2015 م وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.