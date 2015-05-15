ضبط 4 آلاف صاروخ وشمروخ ومحكوم عليه و4 أسلحة نارية فى بنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين وسائق بحوزتهم 4 أسلحة نارية خرطوش ( بندقية و3 فردة).

المتهمون هم: محسن م 29 سنة عاطل بندر الفشن بحوزته 1500 قرص ترامادول، محيى د 26 سنة مبيض محارة عزبة الصفيح مركز ببا،وهانى 38 سنة عاطل، أبو النمرس،الجيزة، 3650 صاروخا ألعابا نارية و400 شمروخ مختلفة الأحجام.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية والعمداء خلف حسين مدير المباحث الجنائية وخالد الجبيلى رئيس مباحث المديرية ومحمد لبنة مدير المرور فى القبض على كل من : محمد أ،23 سنة عاطل عزبة على راغب بندر بنى سويف، محكوم عليه بالسجن 16 عاماً فى جنايات (مخدرات ) بدائرة قسم ثان الغردقة بالبحر الأحمر، واستعمال القوة بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، عمر ك 26 سنة فلاح شارع عظيم الدولة مركز ناصر مطلوب ضبطه لاتهامه فى قضية مشاجرة وإحراز سلاح بالإضافة إلى ضبط 833 مخالفة مرورية وتنفيذ 659 حكماً قضائياً متنوعا.