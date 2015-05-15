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لو عامل رجيم ووزنك مش بينزل.. "العب رياضة واشرب ميه"

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لو عامل رجيم ووزنك مش بينزل.. "العب رياضة واشرب ميه" لو عامل رجيم ووزنك مش بينزل.. "العب رياضة واشرب ميه"
التخلص من الوزن الزائد "السمنة" يعد مشكلة يعانى منها الكثيرون، وقد تواجههم مشكلة ثبات الوزن وعدم قابليته للنقصان بعد فترة معينة من النظام الغذائى رغم الالتزام بنوعية الغذاء المتزن.

وحول ذلك، أشارت الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الثبات فى الوزن يرجع إلى انخفاض نسبة حرق فى الجسم، فيقوم الجسم باختزان الدهون داخله.

وتتابع د. علا، أن عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب انخفاض نسبة حرق الدهون داخل الجسم، ولذلك تنصح بممارستها ثلاث مرات أسبوعيًا وذلك لأن ممارستها يساعد على حرق 40% من الدهون داخل الجسم، وأيضًا تشعر الشخص بالشبع لفترات طويلة.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن الإكثار من تناول الماء يزيد نسبة حرق الدهون داخل الجسم إلى 15%، وأيضًا تساعد على تجنب حدوث ترهلات فى الجسم وتعمل على شده وترطيبه، ولذلك ينصح بتناول 2 لتر من الماء بشكل يومى.

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مصر 365

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