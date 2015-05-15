أهالى بنى عبيد يناشدون الإمام الأكبر وقف إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى

ناشد أولياء أمور طلاب معهد بنين بنى عبيد الازهرى بمحافظة الدقهلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر د . أحمد الطيب ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، وقف قرار إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى ، ونقل إمتحانات الطلاب إلى أحد معاهد مركز دكرنس ، الذي يبعد نحو 15 كيلو متراً عن منازلهم .

وقال الأهالى إنهم فؤجئوا منذ أيام بإخلاء المعهد ونقل الإمتحانات إلى معهد ميت مجاهد التابع لمركز آخر يبعد 15 كيلو متراً ، وهو مركز دكرنس ، مشددين على سوء المواصلات وصعوبتها بالمركز ، وهو ما يعرض الطلاب إلى التأخير والخطر .

وأضاف الأهالى إلى أن عدد من أولياء الأمور عزموا على الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى الإمتحانات ، مؤكدين أن هذا سيعرضهم للخطر مناشدين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الاستجابة لمطلبهم العاجل .