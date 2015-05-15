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أهالى بنى عبيد يناشدون الإمام الأكبر وقف إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى

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أهالى بنى عبيد يناشدون الإمام الأكبر وقف إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى أهالى بنى عبيد يناشدون الإمام الأكبر وقف إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى

خطاب مناشدة من الاهالى للإمام الاكبر

ناشد أولياء أمور طلاب معهد بنين بنى عبيد الازهرى بمحافظة الدقهلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر  د . أحمد الطيب ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، وقف قرار إخلاء معهد بنين بنى عبيد الأزهرى ، ونقل إمتحانات الطلاب إلى أحد معاهد مركز دكرنس ، الذي يبعد نحو 15 كيلو متراً عن منازلهم .

وقال الأهالى إنهم فؤجئوا منذ أيام بإخلاء المعهد ونقل الإمتحانات إلى معهد ميت مجاهد التابع لمركز آخر يبعد 15 كيلو متراً ، وهو مركز دكرنس ، مشددين على سوء المواصلات وصعوبتها بالمركز ، وهو ما يعرض الطلاب إلى التأخير والخطر .

وأضاف الأهالى إلى أن عدد من أولياء الأمور عزموا على الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى الإمتحانات ، مؤكدين أن هذا سيعرضهم للخطر مناشدين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الاستجابة لمطلبهم العاجل .

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