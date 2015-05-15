العثور على جثة عامل بجوار نقطة شرطة "حمرة دوم" فى نجع حمادى

عثر الأهالى بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادى، على جثة عامل ملقاة بجوار نقطة شرطة حمرة دوم وبها آثار لطلقات نارية.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة لشخص بها آثار لطلقات نارية ملقاة بجوار مركز شرطة حمرة دوم التابع لمركز نجع حمادى، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد رشدى، مأمور مركز شرطة نجع حمادى، بإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، وأفادت التحريات المبدئية أن الجثة لعامل يدعى "ناهض عبد العزيز عبد الموجود"، وسبب الوفاة إصابة المجنى عليه بطلقات نارية.

تم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعه وملابساتها.