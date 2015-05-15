أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عامل بجوار نقطة شرطة "حمرة دوم" فى نجع حمادى

Google+ Print
العثور على جثة عامل بجوار نقطة شرطة "حمرة دوم" فى نجع حمادى العثور على جثة عامل بجوار نقطة شرطة "حمرة دوم" فى نجع حمادى
عثر الأهالى بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادى، على جثة عامل ملقاة بجوار نقطة شرطة حمرة دوم وبها آثار لطلقات نارية.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة لشخص بها آثار لطلقات نارية ملقاة بجوار مركز شرطة حمرة دوم التابع لمركز نجع حمادى، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد رشدى، مأمور مركز شرطة نجع حمادى، بإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، وأفادت التحريات المبدئية أن الجثة لعامل يدعى "ناهض عبد العزيز عبد الموجود"، وسبب الوفاة إصابة المجنى عليه بطلقات نارية.

تم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعه وملابساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365