القبض على عاطلين بحوزتهما 27 قطعة حشيش فى طنطا

ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا، القبض على عاطلين وبحوزتهما 27 قطعة حشيش تزن 130 جراما بقصد الاتجار ومبالغ مالية من متحصلات البيع.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بتمكن الرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمان عكاشة. ف. ع 35سنة عاطل مقيم سيجر أول طنطا وبحوزته ( 8 قطع حشيش تزن 30 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 128 جنيها) بقصد الاتجار وتحرر المحضر 10191 جنايات أول طنطا، والمتهم جودة.س. ج 25 سنة عاطل مقيم منطقة ترعة الشيتى أول طنطا وبحوزته ( 19 قطعة حشيش تزن 100 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 160 جنيها بقصد الاتجار تحرر المحضر 10192 جنايات قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.