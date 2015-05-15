أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطلين بحوزتهما 27 قطعة حشيش فى طنطا

Google+ Print
القبض على عاطلين بحوزتهما 27 قطعة حشيش فى طنطا القبض على عاطلين بحوزتهما 27 قطعة حشيش فى طنطا
ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا، القبض على عاطلين وبحوزتهما 27 قطعة حشيش تزن 130 جراما بقصد الاتجار ومبالغ مالية من متحصلات البيع.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بتمكن الرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمان عكاشة. ف. ع 35سنة عاطل مقيم سيجر أول طنطا وبحوزته ( 8 قطع حشيش تزن 30 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 128 جنيها) بقصد الاتجار وتحرر المحضر 10191 جنايات أول طنطا، والمتهم جودة.س. ج 25 سنة عاطل مقيم منطقة ترعة الشيتى أول طنطا وبحوزته ( 19 قطعة حشيش تزن 100 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 160 جنيها بقصد الاتجار تحرر المحضر 10192 جنايات قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365