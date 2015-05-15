استعمال الأطفال لسماعات الأذن بصورة مفرطة يصيبهم بالانطواء والعزلة

ينتشر مؤخرًا ومع تزايد استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة استخدام سماعات الأذن "الهاند فرى" بصورة كبيرة وهو ما يؤدى لحدوث بعض الأضرار الصحية على الأذن وخاصة الأطفال.

سماعة الأذن

>يقول الدكتور يحيى محمد النجار، أخصائى الأنف والأذن والحنجرة، إن كثيرًا من الأشخاص خاصة الشباب والأطفال يستخدمون سماعات الأذن "الهاند فرى" وخاصة مع انتشار استخدام أجهزة المحمول واللاب توب وغيرها وكذلك استخدام بعض المهن لها مثل الطيارين.

الأضرار الصحية لإفراط استعمال سماعة الأذن

>ويستكمل د. يحيى قائلا "يساهم استعمال لسماعات الأذن بصورة مفرطة فى تعرض الأذن لبعض الأضرار الصحية أهمها:

1) الإصابة بضعف السمع نتيجة تعرض العصب السمعى للأضرار نتيجة الاستخدام لفترات طويلة.

>2) سماعات الاذن تؤدى لحدوث تراكم الشمع بداخلها كما تؤدى الاصوات المرتفعة إلى زيادة إنتاج الشمع بالأذن.

3) سماع أصوات صفير بالأذن.

>4) طنين الأذن.

>5) انتقال العدوى إلى الأذن نتيجة استعمال أكثر من شخص لنفس السماعة مما يؤدى إلى نقل التهابات الأذن من الشخص المريض لشخص سليم.

استعمال سماعة الأذن بصورة خاطئة

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها

>وأضاف د. يحيى أن هناك بعض المشاكل الأخرى نتيجة الاستخدام الخاطئ لسماعة الأذن مثل التعرض لحوادث الطرق نتيجة عدم الانتباه وسماع الأصوات الخارجية، كما تساهم فى إصابة الطفل بالعزلة وعدم التفاعل والاندماج مع عائلته والأشخاص المحيطين وهو ما يخلق منه طفلا منطويا.>ويتابع د. يحيى قائلا "يجب الإقلال من استخدام السماعات لمدد طويلة وعدم استخدام سماعات شخص آخر".