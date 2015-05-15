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هذا هو الفائز في برنامج American Idol

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الجمعة 15-05-2015 17:43

نجح المشترك Nick Fradiani في حصد لقب American Idol ضمن الدورة الـ14 للبرنامج.
Nick البالغ من العمر 28 عاماً تنافس على اللقب في النهائي ضدّ الشاب Clark Beckham البالغ من العمر 22 عاماً.
وقد بدت السعادة واضحة على وجه النجم الجديد، حيث بدأ بالبكاء لحظة إعلان فوزه، قبل أن يركض باتجاه عائلته.
يُشار إلى أنّ Nick يُشبه النجم Adam Levine إلى حدّ كبير، بحسب تعليقات الحكّام والجمهور.
يُذكر أنّ Fox أعلنت أنها ستوقف برنامج American Idol بعد عرض آخر موسم له في 2016، وهو الموسم الـ15.

 

"سيدتي نت" في ستوديوهات "أميركان أيدول" وهذا ما يفرّقه عن "أراب أيدول"‎

 

 

 

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