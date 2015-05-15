وزير الخارجية الألمانى يزور لبنان لبحث الأزمة السورية

إلتقى وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بمسؤولين لبنانيين اليوم الجمعة لمناقشة أزمة الحرب الأهلية فى سوريا وتأثيرها على المنطقة.

وبعد اجتماع مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، قال شتاينماير للصحفيين إن كلا المسؤولين أعربا عن آمالهما فى ظهور مبادرة جديدة لإيجاد حل سياسى للصراع السورى، وخلال زيارته لبيروت، التقى شتاينماير أيضا برئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام.

وتبرعت ألمانيا بأكثر من مائة مليون يورو (113 مليون دولار) للمنظمات الدولية التى تقدم المساعدات للاجئين السوريين ومخيمات الاستضافة فى لبنان.

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