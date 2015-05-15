«السيسي» يشهد تفجيرات شق طريق هضبة الجلالة البحرية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، إلى منطقة هضبة الجلالة البحرية التي ترتفع لمسافة 800 متر فوق سطح البحر، حيث شهد الرئيس تفجير الطبقات الصخرية لشق طريق هضبة الجلالة البحرية.

كما تفقد الأعمال الجارية لتحويل الهضبة إلى منطقة جذب سياحي وربطها بشواطئ البحر الأحمر، وإنشاء مدينة طبية في إطار توظيف الموقع المتميز لتلك المنطقة ومناخها لأغراض السياحة العلاجية، فضلًا عن إنشاء الجامعة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي ستراعي التخصصات التي يحتاج إليها أهالي سيناء مثل التعدين والزراعة والثروة السمكية.