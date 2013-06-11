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كيفية حماية طبلة الأذن من التمزقات

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كيفية حماية طبلة الأذن من التمزقات كيفية حماية طبلة الأذن من التمزقات

يعرف الأطباء مرض ثقب الأذن على أنه تمزق غشاء الطبلة أو حدوث ثقب أو تمزّق فى غشاء الطبلة وقد يؤدى تمزّق غشاء الطبلة إلى فقدان السمع.

ويقول الدكتور مصطفى عبد الحليم استشارى أمراض الأنف الأذن والحنجرة أن بعض العادات الخاطئة التى قد تتبع قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات بالأذن ومن أشهر تلك العادات الخاطئة هى "كتمان العطس" لأن رد فعل قد يرتد على الأذن الوسطة فيسبب بها ثقب أو تهتك.

بالإضافة إلى أن البعض يستخدم أدوات حادة كدبوس الشعر أو أقلام ويتعامل بعنف مع الأذن مما يسبب حدوث تهتك بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص قد تكون التكونات الشمعية داخل الأذن تكون كثيفة لذلك ننصح المريض دائما بتنظيف الأذن يوميا بقطنة.

ويمكن القول إن إهمال أو جهل بعض الأمهات ارتفاع درجة الطفل بصورة كبيرة قد يؤثر على الأذن الوسطى بالطفل مما يسبب له مضاعفات كثيرة فى المستقبل.

وضرورة التاكيد على حماية الاذن من الضوضاء المفرطة ويمكن حماية أذنيك من ضرر من خلال ارتداء سدادات واقية أو غطاء للأذنين فى مكان عملك أو خلال الضوضاء فى الأنشطة الترفيهية.

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