إزالة عبارات مسيئة كتبها الإخوان على جدران نفق أبو الريش فى الزقازيق

قامت مجموعة من أعضاء التنظيم الإخوانى بالشرقية مستخدمين سيارات وموتوسيكلات، بكتابة عبارات مسيئة ضد الدولة بالإسبراى على جانبى جدران نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، مما أدى لتشويه مظهره الجمالى.

وعلى الفور كلف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، عادل حمزة، رئيس حى أول الزقازيق، بتشكيل مجموعة عمل من رئاسة الحى لإزالة هذه العبارات المسيئة وذلك بالتعاون مع رجال الأمن والمرور.

وتمكنت الشرطة من التصدى لهؤلاء الإرهابيين والقبض على مجموعة منهم وسحب السيارات والموتوسيكلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فورًا.

وأكد الدكتور المحافظ بأنه لابد أن نقف جميعًا ضد الإرهاب الذى يعوق التنمية وعلى كل مواطن شريف الوقوف بجوار الدولة لدفع عجلة التنمية بمصر.