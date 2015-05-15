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بالصور.. إقبال كبير على انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية

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شهد نادى قضاة الإسكندرية إقبالا كبيرا من القضاة فى انتخابات نادى القضاة ، حيث يتنافس 44 مرشحا على 14 مقعدا منهم 3 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس النادى، هم المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس النادى الحالى، والمستشار أيمن رمضان والمستشار شوقى الزقم، رؤساء بمحاكم الاستئناف.
>اليوم السابع -5 -2015

وهناك 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد المستشارين و 15 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد لرؤساء المحاكم و القضاة و 10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد لأعضاء النيابة.

وأشار المستشار محمد أبو المكارم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى تصريحات صحفية له اليوم أن الانتخابات ستستمر حتى السادسة مساء، ثم يتم غلق صندوق الاقتراع و بدء الفرز ، وأن عدد القضاة ممن لهم حق التصويت 2000 قاض، منهم 1400 قاض من الإسكندرية و 600 من المحافظات المجاورة مطروح و كفر الشيخ.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

انتخابات نادى قضاة الإسكندرية -اليوم السابع -5 -2015
>

انتخابات نادى قضاة الإسكندرية

إقبال كبير على الانتخابات -اليوم السابع -5 -2015
>

إقبال كبير على الانتخابات

2000 قاض لهم حق التصويت -اليوم السابع -5 -2015
>

2000 قاض لهم حق التصويت

إقبال كبير منذ الظهر -اليوم السابع -5 -2015
>

إقبال كبير منذ الظهر


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