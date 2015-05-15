بالصور.. إقبال كبير على انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية

شهد نادى قضاة الإسكندرية إقبالا كبيرا من القضاة فى انتخابات نادى القضاة ، حيث يتنافس 44 مرشحا على 14 مقعدا منهم 3 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس النادى، هم المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس النادى الحالى، والمستشار أيمن رمضان والمستشار شوقى الزقم، رؤساء بمحاكم الاستئناف.

وهناك 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد المستشارين و 15 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد لرؤساء المحاكم و القضاة و 10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد لأعضاء النيابة.

وأشار المستشار محمد أبو المكارم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى تصريحات صحفية له اليوم أن الانتخابات ستستمر حتى السادسة مساء، ثم يتم غلق صندوق الاقتراع و بدء الفرز ، وأن عدد القضاة ممن لهم حق التصويت 2000 قاض، منهم 1400 قاض من الإسكندرية و 600 من المحافظات المجاورة مطروح و كفر الشيخ.



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انتخابات نادى قضاة الإسكندرية



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إقبال كبير على الانتخابات



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2000 قاض لهم حق التصويت



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إقبال كبير منذ الظهر