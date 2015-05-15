ضبط 2 طن منظفات صناعية مصنوعة من خامات رديئة فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 2طن و344 لتر منظفات صناعية مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بقرية شقرف مركز طنطا.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام عبد الحليم. م .ا 41سنة مقيم بقرية شقرف مركز طنطا بإنشاء مصنع غير مرخص جهزه بالأدوات اللازمة لغش المنظفات وقيامه بتصنيعها من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها مغشوشة.

وبتقنيين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المصنع وتم ضبط (1200) عبوة منظف كلور زنة العبوة ( 1050 جرام ) مدون عليها كلوريلا معبأة داخل كراتين معده للبيع ،و (480) عبوة منظف فلاش زنة العبوة ( 800 جرام ) مدون عليها فلاش الأهرام معبأة داخل كراتين معده للبيع و(10) براميل منظف هاربيك زنة البرميل ( 70 كيلوجراما ) معد للتعبئة بإجمالى وزن (2,344 طن منظفات صناعية مغشوشة ) تم التحفظ على المضبوطات.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 15340 جنح مركز طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.