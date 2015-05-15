بالفيديو .. محافظ أسيوط يفاجئ المخابز بعد أسبوع من تطبيق المنظومة الجديدة

فاجأ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، بعض المخابز البلدية بمدينة أسيوط ، لمتابعة سير العمل بها ، والاطمئنان على جودة ونوعية الخبز المنتج ، ومتابعة تنفيذ منظومة الخبز الجديدة ، التي تم تطبيقها بجميع مخابز المدينة منذ أسبوع .

شملت الجولة ، تفقد سير العمل بمخبز “بنيامين” بشارع قاسم أمين ، ومخبز “محمد عبد الرحمن بودي” بجوار مجمع المصالح ، ومخبز “ورثة حسن عثمان” بشارع الهلالي ، حيث تابع المحافظ سير العمل بالمخابز ، ووزن الخبز بنفسه ، للتأكد من مطابقته للاوزان المقررة ، وأمر بتحرير محضر نقص وزن لمخبز “بنيامين” ، مشدداً على مفتش التموين

> المسئول عن المخبز ، بمتابعة جودة الخبز ، ووزنه بهدف تقديم منتج جيد للمواطن .

كما التقى ببعض المواطنين أمام المخابز ، وتحاور معهم واستمع إلى أرائهم عن المنظومة الجديدة ، ومدى رضائهم عن مستوى الخبز وجودته ، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي ازدحام أو تكدس ، خلال صرف حصصهم من الخبز ، الذين أشادوا بالمنظومة في حصولهم على الخبز دون عناء ، فضلاً عن وجود تحسن ملحوظ في جودة الرغيف.

وقال الدسوقي ، أن المواطن لابد أن يعرف حقوقه ، فهو يحصل على خمسة أرغفة يومياً والمنظومة الجديدة ، تتيح له استبدال الخبز حال الاستغناء عنه بأية سلعة تموينية ، مقابل ما تبقي للمواطن من رصيده من الخبز ، مناشداً أي مواطن ليس لديه بطاقة تموين أو يريد إضافة أفراد أسرته ، التوجه لمكتب التموين التابع لمنطقته لاستخراجها أو إضافة المواليد .

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية للمرور على المخابز مستمرة لمتابعة المنظومة الجديدة وضبط عملية إنتاج الخبز ، والتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز ، مشدداً على ضرورة اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية الرادعة

> للمخالفين لحماية المواطنين ضد أي مخالفات أو تلاعب.