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بالفيديو .. محافظ أسيوط يفاجئ المخابز بعد أسبوع من تطبيق المنظومة الجديدة

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بالفيديو .. محافظ أسيوط يفاجئ المخابز بعد أسبوع من تطبيق المنظومة الجديدة بالفيديو .. محافظ أسيوط يفاجئ المخابز بعد أسبوع من تطبيق المنظومة الجديدة

محافظ اسيوط أثناء تفقده لوزن الرغيف

فاجأ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، بعض المخابز البلدية بمدينة أسيوط ، لمتابعة سير العمل بها ، والاطمئنان على جودة ونوعية الخبز المنتج  ، ومتابعة تنفيذ منظومة الخبز الجديدة ، التي تم تطبيقها بجميع مخابز المدينة منذ أسبوع .

شملت الجولة ، تفقد سير العمل بمخبز “بنيامين” بشارع قاسم أمين ، ومخبز “محمد عبد الرحمن بودي” بجوار مجمع المصالح ، ومخبز “ورثة حسن عثمان” بشارع الهلالي ، حيث تابع المحافظ سير العمل بالمخابز ، ووزن الخبز بنفسه ، للتأكد من مطابقته للاوزان المقررة ، وأمر بتحرير محضر نقص وزن لمخبز “بنيامين” ، مشدداً على مفتش
> المسئول عن المخبز ، بمتابعة جودة الخبز ، ووزنه بهدف تقديم منتج جيد للمواطن .

كما التقى ببعض المواطنين أمام المخابز ، وتحاور معهم واستمع إلى أرائهم عن المنظومة الجديدة ، ومدى رضائهم عن مستوى الخبز وجودته ، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي ازدحام أو تكدس ، خلال صرف حصصهم من الخبز ، الذين أشادوا بالمنظومة في حصولهم على الخبز  دون عناء ، فضلاً عن وجود تحسن ملحوظ في جودة الرغيف.

وقال الدسوقي ، أن المواطن لابد أن يعرف حقوقه ، فهو يحصل على خمسة أرغفة يومياً والمنظومة الجديدة ، تتيح له استبدال الخبز حال الاستغناء عنه بأية سلعة تموينية ، مقابل ما تبقي للمواطن من رصيده من الخبز ، مناشداً أي مواطن ليس لديه بطاقة تموين أو يريد إضافة أفراد أسرته ، التوجه لمكتب التموين التابع لمنطقته لاستخراجها أو إضافة المواليد .

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية للمرور على المخابز مستمرة لمتابعة المنظومة الجديدة وضبط عملية إنتاج الخبز ، والتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز ، مشدداً على ضرورة اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية الرادعة
> للمخالفين لحماية المواطنين ضد أي مخالفات أو تلاعب.

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