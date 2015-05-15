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ضبط 3 من عناصر الإخوان بأسوان أثناء قيامهم بتوزيع مطبوعات مدون عليها شعار رابعة

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ضبط 3 من عناصر الإخوان بأسوان أثناء قيامهم بتوزيع مطبوعات مدون عليها شعار رابعة ضبط 3 من عناصر الإخوان بأسوان أثناء قيامهم بتوزيع مطبوعات مدون عليها شعار رابعة

ارشيفية

تمكنت اليوم حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان ، ومباحث الأمن الوطنى من ضبط 3 من عناصر الإخوان بأسوان ، أثناء قيامهم بتوزيع مطبوعات مدون عليها شعارات رابعة ، وكُتب مؤيدة لنظام جماعة الاخوان ، وتحرض على التظاهرات المحرضة علي العنف وإثارة الفوضى .

وتمكنت الحملة من ضبط كلاً من المتهم “مجدي عبد الغني محمد ” ، 27 سنة ، سائق توك توك ، ومقيم بدائرة مركز نصر النوبة ، والمتهم “عبد الرازق حسن عبد السيد” ، 57 سنة ، وكيل مدرسة الشطب ، ومقيم بدائرة مركز نصر النوبة ، والمتهم “صابر محمد صالح” ، 25 سنة ، عاطل ، ومقيم بدائرة مركز نصر النوبة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم(730) إداري مركز نصر النوبة لسنة 2015م ، وجاري العرض علي النيابة .

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