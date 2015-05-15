7 نصائح لتجنب الإصابة بالبواسير أهمها تجنب الشطة وممارسة الرياضة

يعانى الكثيرون من مشكلة الإصابة بالبواسير والتى تستلزم إجراء جراحة للتخلص من آلامها، والبواسير هى شعور بالألم الشديد فى فتحة الشرج مع تورم فى هذه المنطقة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على استشارى الجهاز التناسلي، أن الإصابة بالبواسير يكون السبب الأول لها هو الإمساك نتيجة عدم الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه.

ويقدم د. محمد، بعض النصائح التى تساعد على تجنب الإصابة بالبواسير، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الماء، لأنها تساعد على تليين المعدة والحد من الإصابة بالإمساك.

>2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه، كالخيار والخس والبرتقال والكيوى والأناناس.

>3- ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة أى ثلاث مرات أسبوعيًا، تقلل فرص الإصابة بالبواسير.

>4- تجنب رفع الأحمال الثقيلة لأنها تحمل على الظهر وتتأثر البواسير بذلك.

>5- التخلص من الوزن الزائد لأنه يجعلك تشعر بالألم بشكل دائم.

>6- تجنب تناول الأطعمة الغنية بتوابل الشطة.

>7- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.