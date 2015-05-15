خدعوك فقالوا: جراحات العمود الفقرى تسبب تقوس وانحناء الظهر

قد يخشى الكثيرون العمليات الجراحية، ومن أبرز الجراحات التى تدور حولها الكثير من الشائعات جراحات العمود الفقرى، وذلك للعديد من الشائعات المثيرة للجدل حولها.

ومن جانبه، يقول الدكتور صبرى رجب، استشارى جراحة العمود الفقرى، إن جراحات العمود الفقرى تعد من الجراحات المثيرة للجدل ويخشاها الكثيرون، يرجع ذلك لوجود بعض الشائعات ومنها أنها تؤدى إلى تقوس الظهر ويظل الشخص منحنيا طوال حياته، السماع لبعض المرضى الذين أجروا العملية الجراحية وفشلت نتيجة لبعض العوامل سواء الاختيار الخاطئ للطبيب أو بعض العوامل التى تعوق نجاح العملية وتمثل ذلك نسبة قليلة جدًا.

ويوضح د. صبرى رجب أن جراحات العمود الفقرى لا يوجد منها أى خوف ومن الوارد أن يكون لأى عملية جراحية نسبة فشل، وهذا ما يركز عليه الكثيرون، لكن لا يجب الانتباه للنصائح التى لا أساس لها من الصحة قبل إجراء أى عملية جراحية، كالتأكد من وجود بعض الأمراض الأخرى كالسكر وارتفاع ضغط الدم أو وجود مشاكل أخرى فى الفقرات.

ويتابع أن جراحات العمود الفقرى أصبحت أكثر تطورا وتقدما عن الماضى، وتتم بأمان، ولا يوجد لها أى مضاعفات، ومن الأقاويل الشائعة أن إجراءها يؤدى إلى تقوس وانحناء الظهر.