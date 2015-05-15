أضرار خطيرة لتناول اللحوم ليلاً.. تعرف عليها

تناول اللحوم ليلاً عادة سيئة وخطيرة، وللأسف يفضلها البعض دون وعى بأضرارها ومشكلاتها الصحية التى يمكن أن تخلفها.

الدكتور زياد محمود، أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، يؤكد أهمية تخلى من اعتاد تناول اللحوم فى الليل عن هذه العادة الضارة لأضرارها الكثيرة.

وتابع زياد مؤكدًا أهمية أن يتناول الإنسان اللحوم البيضاء والحمراء طوال ساعات الظهيرة فقط، وهى الساعات المعروفة بزيادة النشاط البدنى فيها ومعدلات الجهد الحركى للجسم، ما يجعل الجسم والأمعاء قادرة على التخلص من هضم أية أطعمة دون إحداث مشكلات وترسبات ضارة.

أضرار تناول اللحوم ليلاً كثيرة، أهمها كما يذكر الدكتور زياد، الإصابة بصعوبة الهضم والتلبك المعوى، واضطراب مواعيد وطبيعة الإخراج بكل صورة، كما تزيد من نسب الإصابة بالسمنة المفرطة خاصة سمنة الجزء السفلى من الجسم الموضعية، كما أن تناول اللحوم بأنواعها ليلاً يزيد من الشعور بعدم الراحة أثناء اليوم، ويزيد اضطرابات النوم ويصيب بالتخمة والانتفاخ، كما تزيد من نسب الاصابة بالكولسترول وارتفاع ضغط الدم ودهون الدم والكبد.