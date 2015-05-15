بالصور ..البدوى ينفى مرور الوفد بأزمة مالية فى انتخابات الهيئة العليا للحزب

نفى السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، مرور الحزب بأزمة مالية ، وذلك خلال كلمته بانتخابات الهيئة العليا للحزب ، اليوم الجمعة.

وقال البدوي “لا نمر بأي أزمات مادية ، فإيرادات بيع جريدة الوفد وصلت لـ4 مليون جنية ، فضلاً عن الإعلانات التي وصلت لـ7 مليون جنيه”.

وردد أنصار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، هتافات مؤيده له خلال كلمته بانتخابات الهيئة العليا للحزب ، والمنعقدة اليوم .

وطالب مؤيدو البدوي باستمراره في منصبه ، رئيسًا للحزب ، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تطالب برحيله بعد واقعة التسريبات .

وقد قام حزب الوفد باجراء انتخابات الهيئة العليا وسط حالة من الغضب ، لرفض إجراء الانتخابات من قبل حركة إصلاح الوفد ، التي يترأسها فؤاد البدراوي سكرتير عام الوفد السابق.

وتنتخب الجمعية العمومية لحزب الوفد ، الهيئة الوفدية ، المكونة من 3900 عضو ، 50 عضواً للهيئة العليا ، من إجمالي 80 مرشحاً لمدة أربع سنوات ، بالإضافة لتعيين رئيس الحزب 10 أعضاء طبقاً للائحة النظام الأساسي للحزب.