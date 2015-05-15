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بالصور ..البدوى ينفى مرور الوفد بأزمة مالية فى انتخابات الهيئة العليا للحزب

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بالصور ..البدوى ينفى مرور الوفد بأزمة مالية فى انتخابات الهيئة العليا للحزب بالصور ..البدوى ينفى مرور الوفد بأزمة مالية فى انتخابات الهيئة العليا للحزب

كلمة السيد البدوى اليومصور

نفى السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، مرور الحزب بأزمة مالية ، وذلك خلال كلمته بانتخابات الهيئة العليا للحزب ، اليوم الجمعة.

وقال البدوي “لا نمر بأي أزمات مادية ، فإيرادات بيع جريدة الوفد وصلت لـ4 مليون جنية ، فضلاً عن الإعلانات التي وصلت لـ7 مليون جنيه”.

وردد أنصار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، هتافات مؤيده له خلال كلمته بانتخابات الهيئة العليا للحزب ، والمنعقدة اليوم .

وطالب مؤيدو البدوي باستمراره في منصبه ، رئيسًا للحزب ، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تطالب برحيله بعد واقعة التسريبات .

وقد قام حزب الوفد باجراء انتخابات الهيئة العليا وسط حالة من الغضب ، لرفض إجراء الانتخابات من قبل حركة إصلاح الوفد ، التي يترأسها فؤاد البدراوي سكرتير عام الوفد السابق.

وتنتخب الجمعية العمومية لحزب الوفد ، الهيئة الوفدية ، المكونة من 3900 عضو ، 50 عضواً للهيئة العليا ، من إجمالي 80 مرشحاً لمدة أربع سنوات ، بالإضافة لتعيين رئيس الحزب 10 أعضاء طبقاً للائحة النظام الأساسي للحزب.

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