إصابة 5 أشخاص من عائلتين بسفاجا فى مشاجرة استخدموا فيها المولوتوف

أصيب عصر اليوم الجمعة، خمسة أشخاص، من عائلتين بمدينة سفاجا، بعد تعدى أحد أطراف عائلة منهم على طفل أحد أفراد الأخرى، فنشبت المشاجرة بين الطرفين الذى استخدم فيها زجاجات المولوتوف، واشتعال النيران فى منزلين للعائلتين، التهمت بعض الأجهزة الكهربية والأثاث المنزلى.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد إيهاب الدهشان، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، يفيد بإصابة 5 أشخاص بجروح قطعية فى الرأس، وحروق متفرقة بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بمدينة سفاجا.

بدأت المشاجرة بعد تعدى أحد أفراد عائلة على طفل ينتمى لعائلة أخرى وبدأت المشاجرة الذى ألقى فيها الطرفان زجاجات مولوتوف على منازل بعضهم البعض ما أدى إلى إصابة 3 من عائلة بحروق وآخر بقطع فى الرأس وفى العائلة الثانية آخر بحرق فى القدم.

وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى، ألا سرعان ما تلقى قسم الشرطة سفاجا بلاغا آخر بنشوب المشاجرة من جديد وتجرى الأجهزة الأمنية حل الأزمة بين الطرفين.