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بدء انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية.. وتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس

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بدء انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية.. وتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس بدء انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية.. وتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس
بدأت منذ قليل، انتخابات نادى القضاة بالإسكندرية، ويتنافس 44 مرشحًا على 14 مقعدًا، منهم 3 مرشحين على مقعد رئيس النادى، هم المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس النادى الحالى، والمستشار أيمن رمضان، والمستشار شوقى الزقم رئيسان بمحاكم الاستئناف.

كما يتنافس 10 مرشحين على مقاعد المستشارين، و15 مرشحًا على 5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و10 مرشحين على 5 مقاعد لأعضاء النيابة .

وأشار المستشار محمد أبو المكارم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الانتخابات ستستمر حتى السادسة مساء، يتم غلق صندوق الاقتراع وبدء الفرز، مؤكدًا أن عدد القضاة ممن لهم التصويت 2000 قاض، منهم 1400 قاض من الإسكندرية، و600 من المحافظات المجاورة.

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