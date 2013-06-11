العفو الدولية تتهم السودان باعتماد سياسة الأرض المحروقة بالنيل الأزرق

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، أن الجيش السودانى أحرق وقتل مدنيين منتهجا سياسة الأرض المحروقة للتصدى للمتمردين فى ولاية النيل الأزرق، وتحديدا فى منطقة ينحدر منها زعيم متمرد.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان فى تقرير من 74 صفحة إن صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أكدت أن هجمات استهدفت فى النصف الأول من العام 2012 منطقة جبال النوبة فى النيل الأزرق مسقط الزعيم المتمرد مالك عقار.

ونفى الجيش السودانى أن يكون شن مثل هذه الهجمات منددا بهذه الاتهامات، وأوضحت المنظمة أن هذه الهجمات جرت فى إطار ما يبدو أنه "محاولة مدبرة" لتهجير المدنيين من مناطق تسيطر عليها قوات عقار ومعاقبة السكان المؤيدين للتمرد.

وذكرت منظمة العفو إن منطقة جبال النوبة فى جنوب غرب الدمازين، كبرى مدن النيل الأزرق، أصيبت بشكل خاص وقد زار أعضاء فى المنظمة المناطق التى يسيطر عليها المتمردون وتحدثوا إلى لاجئين.

وفر حوالى 150 ألف شخص إلى جنوب السودان أو أثيوبيا منذ بدء المعارك فى سبتمبر 2011.