أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير محضر بفقدان ورقة إجابة لطالب بمادة القرآن فى معهد أزهرى بكفر الشيخ

Google+ Print
تحرير محضر بفقدان ورقة إجابة لطالب بمادة القرآن فى معهد أزهرى بكفر الشيخ تحرير محضر بفقدان ورقة إجابة لطالب بمادة القرآن فى معهد أزهرى بكفر الشيخ
أكد محمد السيد عبد الرحمن، 43 سنة، محاسب، ومقيم بقرية "كفر مجر" التابعة لمركز دسوق، أنه حرر محضر رقم 6 أحوال بنقطة شرطة محلة أبو على، اتهم فيه مراقب لجنة ، "أ. م .ا'، "ه. ج"، بمعهد محلة أبوعلى الأزهرى الثانوى بالتسبب فى فقدان ورقة إجابة نجله "إسلام"، بالصف الأول الثانوى القسم الأدبى فى مادة القرآن.

وأضاف عبد الرحمن أنه تم التلاعب من قبل شيخ المعهد والمراقبين، وأعضاء الكنترول بسبب خلاف شخصى بين مدرسى المعهد وشيخه للإطاحة به، مؤكدا أن ابنه سلم ورقة الإجابة لملاحظ اللجنة، وأن هناك شهودا من الطلبة أكدوا ذلك، مطالبا بإظهار ورقة إجابة نجله حرصا على مستقبله، حيث إنه امتحن فى المادة مرتين، الأولى مع زملائه والثانية سرا صبيحة اليوم التالى السابعة صباحا، فرفض مسئولو الكنترول هذا الإجراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365