تحرير محضر بفقدان ورقة إجابة لطالب بمادة القرآن فى معهد أزهرى بكفر الشيخ

أكد محمد السيد عبد الرحمن، 43 سنة، محاسب، ومقيم بقرية "كفر مجر" التابعة لمركز دسوق، أنه حرر محضر رقم 6 أحوال بنقطة شرطة محلة أبو على، اتهم فيه مراقب لجنة ، "أ. م .ا'، "ه. ج"، بمعهد محلة أبوعلى الأزهرى الثانوى بالتسبب فى فقدان ورقة إجابة نجله "إسلام"، بالصف الأول الثانوى القسم الأدبى فى مادة القرآن.

وأضاف عبد الرحمن أنه تم التلاعب من قبل شيخ المعهد والمراقبين، وأعضاء الكنترول بسبب خلاف شخصى بين مدرسى المعهد وشيخه للإطاحة به، مؤكدا أن ابنه سلم ورقة الإجابة لملاحظ اللجنة، وأن هناك شهودا من الطلبة أكدوا ذلك، مطالبا بإظهار ورقة إجابة نجله حرصا على مستقبله، حيث إنه امتحن فى المادة مرتين، الأولى مع زملائه والثانية سرا صبيحة اليوم التالى السابعة صباحا، فرفض مسئولو الكنترول هذا الإجراء.