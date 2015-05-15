مقتل 55 مدنياً في هجومين لبوكو حرام على قريتين بنيجيريا

قتل 55 مدنيا في هجومين لجماعة بوكو حرام الاسلامية على قريتين بشمال شرق نيجيريا هذا الاسبوع على ما افاد بعض السكان وممثل ميليشيا محلية للدفاع الذاتي.

وقال اباشا زيناري وهو ممثل ميليشيا محلية لوكالة فرانس برس “ان مقاتلي بوكو حرام هاجموا قريتي بالي وكاياملا حيث قتلوا 55 شخصا على الاقل واحرقوا عددا من المنازل قبل ان يتوجهوا الى طرف مايدوغوري حيث قضى عليهم الجيش”.

وتتطابق هذه الحصيلة مع تلك التي اعطاها سكان في القريتين، علما بان تفاصيل هذا الهجوم الذي وقع مساء الاربعاء تأخرت بسبب حظر التجول المفروض في المنطقة.