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بالفيديو..سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى

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بالفيديو..سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى بالفيديو..سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
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1- سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و””: ضبطنا الجناة

2- التحالف العربى يحذر الحوثيين من نفاد صبره إزاء خرق الهدنة فى اليمن
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>3- اليويفا ينصب محمد صلاح ملكًا على لاعبى فيورنتينا

4- الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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