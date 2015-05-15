بالفيديو..سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
2- التحالف العربى يحذر الحوثيين من نفاد صبره إزاء خرق الهدنة فى اليمن
>3- اليويفا ينصب محمد صلاح ملكًا على لاعبى فيورنتينا
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
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1- سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و”التموين”: ضبطنا الجناة
2- التحالف العربى يحذر الحوثيين من نفاد صبره إزاء خرق الهدنة فى اليمن
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>3- اليويفا ينصب محمد صلاح ملكًا على لاعبى فيورنتينا