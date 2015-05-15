بالفيديو..سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

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يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

1- سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و”التموين”: ضبطنا الجناة

2- التحالف العربى يحذر الحوثيين من نفاد صبره إزاء خرق الهدنة فى اليمن

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4- الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

>3- اليويفا ينصب محمد صلاح ملكًا على لاعبى فيورنتينا